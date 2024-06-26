Наука и технологии
Опубликовано 26 июня 2024, 21:55
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Ученые разработали инструмент для обнаружения сгенерированных ИИ видео

С точностью 93,7%
Исследователи из Columbia Engineering разработали инструмент DIVID для обнаружения видео, созданных искусственным интеллектом (ИИ). Он основан на ранее созданной ими системе Raidar, которая выявляет сгенерированные ИИ тексты.
Ученые разработали инструмент для обнаружения сгенерированных ИИ видео

© Ferra.ru

Видео, созданные ИИ, становятся настолько реалистичными, что их сложно отличить от настоящих. Новое поколение генераторов видео, вроде Sora от OpenAI и Runway Gen-2, использует диффузионные модели, создавая видео из шума.

Существующие методы обнаружения ищут неестественные движения, нетипичные для реальных видео, но эти признаки легко маскируются новыми ИИ-инструментами.

DIVID анализирует исходное видео и его реконструированную версию, выявляя несоответствия, указывающие на ИИ-обработку.

Исследователи отмечают, что DIVID может быть интегрирован в Zoom для обнаружения «deepfake» звонков в реальном времени. Также рассматривается создание веб-сайта или браузерного плагина для обычных пользователей.

Точность DIVID на тестовых видео достигает 93,7%. Пока инструмент доступен только разработчикам, но в будущем его планируют сделать более доступным.

Ученые разработали инструмент для обнаружения сгенерированных ИИ видео
© Software Systems Laboratory/Columbia Engineering