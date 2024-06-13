Ученые разработали камеру для скрытия визуальной информации

Команда ученых разработала камеру, которая объединяет оптический энкодер и электронный декодер, оптимизированные с помощью глубокого обучения. Система скрывает конфиденциальные изображения, делая их неразличимыми для посторонних наблюдателей, но доступными для авторизованных пользователей.

Ключевым элементом технологии является дифракционный оптический процессор, который преобразует входные изображения через пассивные световые взаимодействия. Это обеспечивает высокую скорость и энергоэффективность. Скрытая информация затем восстанавливается с помощью обученной нейросети-декодера.

Эффективность подхода была продемонстрирована при различных условиях освещения и уровнях шума. Дизайн также поддерживает мультиспектральную работу, позволяя скрывать и декодировать несколько изображений на разных длинах волн.

Эта камера имеет множество практических применений, особенно в сфере цифровой безопасности. В отличие от традиционных криптографических методов, система скрывает данные за обычными изображениями, что делает её идеальной для тайной передачи информации.