Ученые разработали квантовую систему с использованием лазеров и дисплеев

Команда Structured Light Lab разработала простой и доступный метод, позволяющий значительно повысить мощность квантовых вычислений. Ученые использовали лазеры, цифровые дисплеи, и обычные линзы, чтобы построить систему, которая оперирует светом для выполнения математических операций.

Для демонстрации технологии ученые реализовали квантовый алгоритм Дойча — Йожи, который может быстрее классических компьютеров определять, является ли операция случайной или предсказуемой. Их система уже способна работать с 16 уровнями информации вместо двух, как в классических компьютерах.

Особое значение этот метод имеет для стран с ограниченными ресурсами, таких как Южная Африка, так как он использует доступные компоненты и не требует дорогого оборудования.