Ученые разработали "летающий" поезд

Таким образом поезд AeroSlide сможет перемещаться сквозь установленные кольца, не соприкасаясь при этом с землей. Отмечается, что благодаря электромагнитным полям, 250-метровый состав будет способен разогнаться до 800 километров в час. Кроме того, ученые также придумали способ снижения веса поезда. Так, по мнению ученых, этого можно достичь при помощи резервуаров с гелием.