Наука и технологии
Сегодня 13:10
Ученые разработали "летающий" поезд
Будущее уже рядом
Компания Manyone подготовила уникальную альтернативу традиционным видам транспорта, которая объединяет преимущества самолета и поезда. Так, разработанный концепт подразумевает использование вместо обычных рельсов инновационную систему магнитных колец, сквозь которые поезд будет буквально пролетать.
Таким образом поезд AeroSlide сможет перемещаться сквозь установленные кольца, не соприкасаясь при этом с землей. Отмечается, что благодаря электромагнитным полям, 250-метровый состав будет способен разогнаться до 800 километров в час. Кроме того, ученые также придумали способ снижения веса поезда. Так, по мнению ученых, этого можно достичь при помощи резервуаров с гелием.
Изобретатели компании Manyone уже рассчитали вероятный маршрут движения поезда. Предполагается, что AeroSlide сможет проезжать через 41 город Европы, Азии, а также Африки. По словам авторов, новый транспорт сможет перемещаться из Москвы в Шанхай всего за 10 часов.