Ученые разработали метод анализа микроскопических окаменелостей с помощью ИИ

Метод, разработанный в сотрудничестве с компанией Equinor, позволяет автоматически обнаруживать и классифицировать микрофоссилии, что может значительно упростить и ускорить анализ огромного объема данных, собираемых на морском шельфе Норвегии.

Исследователи обучили модель ИИ без использования аннотаций, используя для этого большой объем сырых данных, предоставленных Норвежским оффшорным директоратом.

Проведенные тесты показали, что модель превосходит существующие методики классификации микрофоссилий, что открывает новые перспективы для геологов как в индустрии, так и в академии.