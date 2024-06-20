Ученые разработали метод анализа микроскопических окаменелостей с помощью ИИ

Опубликовано 20 июня 2024, 22:41
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Ученые разработали метод анализа микроскопических окаменелостей с помощью ИИТесты показали эффективность
Ученые из Университета Тромсё (UiT) в Норвегии создали передовой метод автоматического обнаружения и анализа окаменелостей на изображениях микроскопа с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Исследование, опубликованное в журнале Artificial Intelligence in Geosciences, демонстрирует потенциал ИИ в геологических исследованиях.
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Метод, разработанный в сотрудничестве с компанией Equinor, позволяет автоматически обнаруживать и классифицировать микрофоссилии, что может значительно упростить и ускорить анализ огромного объема данных, собираемых на морском шельфе Норвегии.
Исследователи обучили модель ИИ без использования аннотаций, используя для этого большой объем сырых данных, предоставленных Норвежским оффшорным директоратом.
Проведенные тесты показали, что модель превосходит существующие методики классификации микрофоссилий, что открывает новые перспективы для геологов как в индустрии, так и в академии.