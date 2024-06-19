Ученые разработали метод для обнаружения предраковых клеток

Исследование, опубликованное в журнале Nature, создало самую подробную на сегодняшний день 3D-карту предраковых поражений поджелудочной железы у человека. Это поможет в будущем диагностировать рак поджелудочной железы (PDAC) и другие виды рака поджелудочной железы на ранней стадии.

Раньше диагностировать рак поджелудочной железы на ранней стадии было сложно, так как клетки имеют небольшой размер. Новая методика использует машинное обучение для анализа изображений тонких срезов ткани поджелудочной железы и создания их цифровых 3D-моделей.

Исследование показало наличие сетей взаимосвязанных очагов precancerous даже в здоровых областях поджелудочной железы. Ученые также обнаружили, что эти сети состоят из генетически различных очагов, вызванных разными мутациями генов.

Применение метода 3D-геномного профилирования на ранней стадии позволит разработать новые методы лечения рака поджелудочной железы.