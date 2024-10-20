Ученые разработали метод для обнаружения скрытых связей в сложных сетях

Опубликовано 20 октября 2024, 13:591 мин.
Ученые разработали метод для обнаружения скрытых связей в сложных сетяхТаких как паттернов в биологии, соцсетях и борьбе с мошенничеством
Профессор Университета Вирджинии Николаос Сидиропулос представил новый алгоритм для анализа сложных сетей. Этот метод позволяет находить плотные кластеры связей в больших массивах данных, что особенно важно для таких областей, как выявление мошенничества, биология и обработка данных.
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Алгоритм решает давнюю проблему обнаружения «треугольных» субграфов — групп из трех элементов, каждый из которых связан с двумя другими. Этот подход помогает лучше понять сложные взаимодействия, например, внутри малых групп людей в соцсетях или генов в биологических процессах.
Используя так называемую «субмодульную релаксацию», новый метод делает решение задачи быстрее и эффективнее, сохраняя важные детали. Это открывает новые возможности для более глубокого понимания сложных систем и поиска аномалий, которые ранее было сложно обнаружить.
Прорыв в анализе графов позволит не только выявлять подозрительную активность, но и анализировать взаимодействия белков или генетические связи с большей точностью.