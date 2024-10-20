Ученые разработали метод для обнаружения скрытых связей в сложных сетях

Алгоритм решает давнюю проблему обнаружения «треугольных» субграфов — групп из трех элементов, каждый из которых связан с двумя другими. Этот подход помогает лучше понять сложные взаимодействия, например, внутри малых групп людей в соцсетях или генов в биологических процессах.

Используя так называемую «субмодульную релаксацию», новый метод делает решение задачи быстрее и эффективнее, сохраняя важные детали. Это открывает новые возможности для более глубокого понимания сложных систем и поиска аномалий, которые ранее было сложно обнаружить.

Прорыв в анализе графов позволит не только выявлять подозрительную активность, но и анализировать взаимодействия белков или генетические связи с большей точностью.