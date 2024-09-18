Ученые разработали метод для одновременной доставки РНК и лекарств в клетки

В этом исследовании, возглавляемом профессором Молли Шойхет, использованы ионизируемые препараты для одновременной доставки маломолекулярной интерферирующей РНК (siRNA) и лекарств в клетки, устойчивые к лечению. С помощью этого метода удалось не только эффективно доставить siRNA в клетки, но и обеспечить одновременное введение активных ионизированных препаратов.

siRNA играет важную роль в медицине, позволяя «выключать» гены, ответственные за болезни, однако доставка этих молекул в клетки без потери их активности остается сложной задачей. Новая методика улучшает стабильность и эффективность доставки siRNA, позволяя и РНК, и лекарствам покидать эндосомы и достигать целевых клеток.