Ученые разработали метод доставки инсулина в организм в замаскированном виде

Концепция доставки лекарств точно к цели — давняя мечта фармацевтов. Например, противораковый препарат мог бы напрямую воздействовать на опухолевую ткань. Это позволило бы минимизировать побочные эффекты на другие органы и обеспечить максимальную эффективность лечения.

Такая адресная доставка лекарств осуществляется с помощью специальных транспортных систем. Лекарственное вещество помещается в оболочку, которая затем вводится в организм. По достижении цели определенный сигнал (например, уровень кислорода или кислотность среды) вызывает высвобождение препарата.

Разработанная немецкими учеными система как раз и является такой транспортной капсулой, которая может быть особенно полезна людям с диабетом.

По словам ученых, у некоторых пациентов вырабатывается аллергия на инсулин — жизненно необходимый им препарат для регулирования уровня сахара в крови. Аллергия на инсулин встречается редко, но для людей с сахарным диабетом 1 типа инъекции инсулина — единственный способ контролировать уровень сахара. При каждом уколе на коже вокруг места инъекции появляется покраснение, отек, зуд и боль. Иногда может возникнуть даже анафилактическая реакция с одышкой и проблемами кровообращения.

Идея заключалась в том, чтобы замаскировать инсулин для иммунной системы. Для этого они подобрали синтетический полимер, который связывает инсулин с самим собой. Комплексы инсулина и молекул полимера объединяются, образуя наночастицы, которые затем транспортируются по кровеносным сосудам к органам. В слабощелочной среде крови эти две составляющие комплекса остаются прочно связанными друг с другом. Однако в тканях кислотность среды меняется, и инсулин с полимером разделяются.