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Наука и технологии
Опубликовано 22 мая 2024, 23:41
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Ученые разработали метод контроля мышц с помощью света

Он поможет людям с параличом
Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) разработали новый метод восстановления контроля за конечностями для людей с параличом. Вместо использования электричества для стимуляции мышц они использовали свет. Исследователи показали, что этот оптогенетический подход обеспечивает более точный контроль за мышцами и снижает усталость.
Ученые разработали метод контроля мышц с помощью света

© Ferra.ru

Оптогенетика основана на генетической инженерии клеток для экспрессии светочувствительных белков, что позволяет исследователям контролировать активность этих клеток, подвергая их воздействию света. Хью Херр, профессор медиаискусства и наук в MIT, и его коллеги разрабатывают способы безопасной и эффективной доставки светочувствительных белков в ткани человека.

Используя оптогенетический метод на мышах, ученые сравнили силу мышц, генерируемую традиционным методом стимуляции электричеством с силой, генерируемой с помощью оптогенетики. В результате они обнаружили, что оптогенетический контроль позволяет постепенно увеличивать сокращение мышц, что сопоставимо с естественным управлением мышцами человека.

Используя математическую модель контроля мышц, ученые создали систему обратной связи, которая позволяет контролировать силу мышц. Это позволило управлять мышцами более часа без утомления, в то время как при использовании традиционного метода утомление происходило уже через 15 минут.

Ученые разработали метод контроля мышц с помощью света
© MIT
Источник:MIT
Автор:Булат Кармак
Теги:
#исследование
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#наука
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#технологии