Ученые разработали метод кражи ИИ без взлома

Авторы работы из Университета штата Северная Каролина объясняют, что кража ИИ-моделей представляет серьезную угрозу, поскольку такие модели требуют значительных вычислительных ресурсов для создания, а их утечка делает их уязвимыми для атак. Это не только нарушает интеллектуальную собственность, но и может раскрывать чувствительные данные, встроенные в поведение модели.

В исследовании использовалась коммерчески доступная микросхема Google Edge TPU, предназначенная для работы ИИ-моделей на устройствах, используемых конечными пользователями. Ученые применили метод мониторинга электромагнитных сигналов, установив датчик на чипе TPU, который предоставлял данные о поведении модели ИИ в реальном времени.

Используя эти данные, исследователи смогли воспроизвести архитектуру модели и даже воссоздать ее с точностью 99,91%. Это подчеркивает уязвимость современных ИИ-систем, работающих на различных устройствах, и ставит перед разработчиками задачу создания эффективных мер защиты.

Теперь, после демонстрации уязвимости, ученые планируют разработать контрмеры для защиты ИИ-моделей от подобных атак.