Наука и технологии
Опубликовано 12 декабря 2024, 21:30
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Ученые разработали метод кражи ИИ без взлома

Устройства, на котором работает модель
Группа исследователей продемонстрировала новый способ кражи моделей искусственного интеллекта (ИИ), который не требует взлома устройства, на котором работает модель. Это становится возможным даже при отсутствии предварительных знаний о программном обеспечении или архитектуре ИИ.
Ученые разработали метод кражи ИИ без взлома

© Ferra.ru

Авторы работы из Университета штата Северная Каролина объясняют, что кража ИИ-моделей представляет серьезную угрозу, поскольку такие модели требуют значительных вычислительных ресурсов для создания, а их утечка делает их уязвимыми для атак. Это не только нарушает интеллектуальную собственность, но и может раскрывать чувствительные данные, встроенные в поведение модели.

В исследовании использовалась коммерчески доступная микросхема Google Edge TPU, предназначенная для работы ИИ-моделей на устройствах, используемых конечными пользователями. Ученые применили метод мониторинга электромагнитных сигналов, установив датчик на чипе TPU, который предоставлял данные о поведении модели ИИ в реальном времени.

Используя эти данные, исследователи смогли воспроизвести архитектуру модели и даже воссоздать ее с точностью 99,91%. Это подчеркивает уязвимость современных ИИ-систем, работающих на различных устройствах, и ставит перед разработчиками задачу создания эффективных мер защиты.

Теперь, после демонстрации уязвимости, ученые планируют разработать контрмеры для защиты ИИ-моделей от подобных атак.