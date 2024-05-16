Ученые разработали метод лечения боли в спине с помощью генной терапии

Опубликовано 16 мая 2024, 23:04
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Ученые разработали метод лечения боли в спине с помощью генной терапииИсследование показало позитивные результаты
Ученые разработали генную терапию, которая позволяет восстанавливать поврежденные диски в позвоночнике и снижать симптомы боли. Они использовали в качестве носителей генетического материала клетки соединительной ткани мышей и загрузили их белком, важным для развития тканей. После инъекции раствора с носителями в поврежденные диски мышей у них удалось восстановить структурную целостность и функциональность деградировавших дисков, а также снизить признаки боли.
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Эти результаты могут предложить эффективную и долгосрочную альтернативу опиоидам для управления болезненными ощущениями при проблемах со спиной. Генная терапия может быть использована вместе с хирургическим вмешательством, чтобы усилить заживление диска. По словам ученых, собственные клетки пациента активно участвуют в этом процессе, возвращаясь к здоровому состоянию.
Исследование показало значительные улучшения в тканях дисков у мышей, получивших генную терапию, в сравнении с контрольной группой. Поврежденные ткани восстановили свою структуру, что способствовало улучшению подвижности, переносимости нагрузок и гибкости позвоночника. Поведенческие тесты также показали снижение симптомов боли у мышей.