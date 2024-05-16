Ученые разработали метод лечения боли в спине с помощью генной терапии

Эти результаты могут предложить эффективную и долгосрочную альтернативу опиоидам для управления болезненными ощущениями при проблемах со спиной. Генная терапия может быть использована вместе с хирургическим вмешательством, чтобы усилить заживление диска. По словам ученых, собственные клетки пациента активно участвуют в этом процессе, возвращаясь к здоровому состоянию.

Исследование показало значительные улучшения в тканях дисков у мышей, получивших генную терапию, в сравнении с контрольной группой. Поврежденные ткани восстановили свою структуру, что способствовало улучшению подвижности, переносимости нагрузок и гибкости позвоночника. Поведенческие тесты также показали снижение симптомов боли у мышей.