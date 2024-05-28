Ученые разработали метод лечения рака с помощью наночастиц

Наночастицы, заменяющие естественные ферменты, уже давно изучаются в области каталитической терапии опухолей. Однако их эффективность часто ограничена из-за низкой скорости образования гидроксильных радикалов.

В ходе исследования ученые разработали наночастицы с двойной ферментативной активностью с использованием сольвотермального метода. Эти частицы имитируют глутатион, антиоксидант в клетках, и действуют как пероксидазы, разрушая перекись водорода и образуя высокотоксичные гидроксильные радикалы.

Этот метод не только открывает новые перспективы в лечении опухолей, но и предоставляет возможности для использования наноматериалов в медицинской практике.