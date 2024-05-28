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Наука и технологии
Опубликовано 28 мая 2024, 22:13
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Ученые разработали метод лечения рака с помощью наночастиц

С двойной ферментативной активностью
Ученые из Китая представили новый метод лечения опухолей, основанный на использовании магнитных наночастиц. Их исследование, опубликованное в Chemical Engineering Journal, описывает разработку наночастиц с двойной ферментативной активностью и демонстрирует их эффективность в лечении опухолей.
Ученые разработали метод лечения рака с помощью наночастиц

© Ferra.ru

Наночастицы, заменяющие естественные ферменты, уже давно изучаются в области каталитической терапии опухолей. Однако их эффективность часто ограничена из-за низкой скорости образования гидроксильных радикалов.

В ходе исследования ученые разработали наночастицы с двойной ферментативной активностью с использованием сольвотермального метода. Эти частицы имитируют глутатион, антиоксидант в клетках, и действуют как пероксидазы, разрушая перекись водорода и образуя высокотоксичные гидроксильные радикалы.

Этот метод не только открывает новые перспективы в лечении опухолей, но и предоставляет возможности для использования наноматериалов в медицинской практике.

Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
Теги:
#лечение рака
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#медицина
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#здоровье