Ученые разработали метод мониторинга состояния дорог с помощью спутников

Исследователи используют данные радиолокационной съемки с синтезированной апертурой (SAR), которая позволяет изучать объекты с высокой детализацией. С помощью спутников можно осматривать дорожное покрытие, подпорные стены и насыпи, выявляя потенциальные проблемы.

Помимо экономии времени, использование спутников снижает расходы на содержание инфраструктуры. Собранные данные помогут внедрить систему управления дорожными активами на основе спутникового мониторинга.

Традиционно спутниковую съемку применяли для изучения последствий стихийных бедствий, таких как землетрясения и оползни. Теперь же технология позволит предотвращать транспортные происшествия, связанные с разрушением дорог.