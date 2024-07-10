Ученые разработали метод обнаружения внутренних трещин в рисовых зернах

Качество рисовых семян напрямую влияет на урожайность и качество культуры. Однако трещины внутри зерен часто сложно увидеть невооруженным глазом, что затрудняет оценку качества посевного материала. Ученые предложили использовать для обнаружения трещин метод ближней инфракрасной спектроскопии, который не повреждает семена. Они протестировали различные модели машинного обучения в сочетании с методами предварительной обработки спектральных данных.

Наиболее эффективной оказалась комбинация метода дисперсионного анализа с использованием исходных спектральных данных. Анализ показал, что ключевые показатели для обнаружения внутренних трещин связаны с содержанием амилозы в зернах.

По словам ученых, применение данной технологии не только повышает эффективность и точность оценки качества семян риса, но и предоставляет новые методы контроля качества семян в сельскохозяйственном производстве.