Ученые разработали метод оценки состояния отработанных аккумуляторов

До сих пор специалисты оценивали состояние батарей по двум параметрам: емкости и сопротивлению. Ученые из Технологического университета Граца (TU Graz) пошагово изучили старые и новые аккумуляторы электромобилей. Они выделяют 13 показателей, которые помогают понять, насколько «устала» батарея и подойдет ли она для дальнейшего использования.

Например, специалисты смотрят на разницу температур между полюсами во время зарядки и то, как ведет себя батарея после нее. С помощью этих данных можно понять, насколько эффективно работает аккумулятор и есть ли риск его повторного использования.

Сейчас ученые изучают безопасность старых батарей. Ведь во время эксплуатации внутри них происходят химические процессы, которые могут повлиять на их надежность. Полностью перейти на повторное использование аккумуляторов пока нельзя. Нужно решить вопросы безопасности разных технологий, хранения данных, гарантий и юридической ответственности.