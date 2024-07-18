Ученые разработали метод превращения CO2 в полезные химические вещества

В статье, опубликованной в журнале ACS Catalysis, подробно описан процесс селективного захвата углекислого газа с помощью двойных функциональных материалов на основе цеолитов. Исследователи успешно преобразовали CO2 в метан и угарный газ, используя функционализированные микропористые материалы. Метан можно использовать в существующей инфраструктуре природного газа, а угарный газ — важный реагент для синтеза топлива и химических веществ.

Кроуфорд и его команда надеются, что их исследования приведут к созданию более эффективных нанокатализаторов, имитирующих биологические процессы, что позволит управлять преобразованием CO2 для получения необходимых химических веществ.