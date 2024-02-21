Ученые разработали метод восстановления поврежденной ткани мозга

Опубликовано 21 февраля 2024, 21:52
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Ученые разработали метод восстановления поврежденной ткани мозгаС помощью гидрогеля
Исследователи из Рурского университета и Дортмундского университета в Германии разработали новый метод, который позволяет направлять стволовые клетки точно в тот тип клеток мозга, необходимый для восстановления поврежденной области. Этот метод призван помочь в лечении инсульта, травматических повреждений мозга и болезни МС.
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У мозга и спинного мозга ограниченные возможности регенерации после травмы. Воспаление и образование рубца вызывают вторичные повреждения, трудные для заживления. Исследователи создали положительно заряженную среду гидрогеля, направляя таким образом дифференциацию нейрональных стволовых клеток в определенные клетки, способные способствовать регенерации поврежденной ткани.
Результаты исследования показали, что каждый тип клеток лучше реагирует на определенную положительную зарядность гидрогеля. Ученые собираются продолжать улучшение своего гидрогеля, в том числе разработку геля, который можно будет использовать для заполнения полостей в мозговой ткани после травмы.