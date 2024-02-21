Ученые разработали метод восстановления поврежденной ткани мозга

У мозга и спинного мозга ограниченные возможности регенерации после травмы. Воспаление и образование рубца вызывают вторичные повреждения, трудные для заживления. Исследователи создали положительно заряженную среду гидрогеля, направляя таким образом дифференциацию нейрональных стволовых клеток в определенные клетки, способные способствовать регенерации поврежденной ткани.

Результаты исследования показали, что каждый тип клеток лучше реагирует на определенную положительную зарядность гидрогеля. Ученые собираются продолжать улучшение своего гидрогеля, в том числе разработку геля, который можно будет использовать для заполнения полостей в мозговой ткани после травмы.