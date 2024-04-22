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Наука и технологии
Опубликовано 22 апреля 2024, 22:04
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Ученые разработали метод защиты от клонирования голоса

Используя искажения
Ученые выработали новый метод защиты от голосового клонирования, который поможет предотвратить возможные мошеннические действия. С помощью адверсариального искусственного интеллекта.
Ученые разработали метод защиты от клонирования голоса

© Ferra.ru

Проект под названием DeFake, разработанный профессором Нинг Чжаном из Университета Вашингтона в Сент-Луисе, предлагает использовать технологию адверсариального искусственного интеллекта для внедрения невидимых искажений в голосовые записи. Эти искажения делают клонирование голоса более сложным, делая записи неиспользуемыми для мошеннических целей.

Суть DeFake заключается в том, чтобы создать звуковые искажения, которые незаметны для человеческого слуха, но делают запись непригодной для использования искусственным интеллектом. Подобные методы защиты помогают предотвратить злоупотребление чужим голосом и защитить потребителей от мошенничества.

Этот проект дополняет ранее выполненную работу Нинг Чжана по предотвращению несанкционированного синтеза речи.