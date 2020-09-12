Ученые разработали методику тренировок для лечения рака

Известно, что миокины представляют из себя горомоноподобные нейротрансмиттеры, которые имеют противовоспалительные свойства. Кроме того, согласно данным ученых, они также способны воздействовать на увеличение раковых клеток у здоровых людей и у людей с раком на ранней стадии. Так, разработанная специалистами тренировка направлена на стимуляцию выбросов миокинов у людей с подтвержденным раком.

Примечательно, что исследователям впервые удалось доказать, что специально подготовленная щадящая, но в то же время эффективная методика тренировок может провоцировать у больных раком на поздних стадиях выработку миокинов. Последние, по данным ученых, ограничивают рост клеток опухолей, а также усугубляют процесс их отмирания. Интересно, что сама тренировка базируется на электромиостимуляции всего тела.

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