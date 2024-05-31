Ученые разработали новое устройство для автономного мониторинга погоды

Опубликовано 31 мая 2024, 00:00
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Ученые разработали новое устройство для автономного мониторинга погодыВ труднодоступных местах
Ученые представили новый анемометр Breeze Wake-up (B-WA), работающий на базе трибоэлектрического наногенератора (RB-TENG). Этот прибор обеспечивает экологичный и энергоэффективный способ мониторинга окружающей среды.
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Анемометры важны для сбора метеорологических данных, необходимых для точного прогноза погоды. Однако традиционные устройства часто требуют высоких затрат на обслуживание из-за большого энергопотребления и необходимости регулярной замены батарей, что особенно сложно в удаленных районах.
Новый анемометр B-WA решает эти проблемы благодаря способности автономно работать при разных скоростях ветра. Он активируется при скорости ветра свыше 2 м/с и начинает измерять его в реальном времени. Такая технология позволяет продлить срок эксплуатации приборов и уменьшить частоту их обслуживания.
Новое устройство обещает улучшить сбор данных в труднодоступных местах и повысить надежность метеорологических прогнозов.