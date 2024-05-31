Ученые разработали новое устройство для автономного мониторинга погоды

Анемометры важны для сбора метеорологических данных, необходимых для точного прогноза погоды. Однако традиционные устройства часто требуют высоких затрат на обслуживание из-за большого энергопотребления и необходимости регулярной замены батарей, что особенно сложно в удаленных районах.

Новый анемометр B-WA решает эти проблемы благодаря способности автономно работать при разных скоростях ветра. Он активируется при скорости ветра свыше 2 м/с и начинает измерять его в реальном времени. Такая технология позволяет продлить срок эксплуатации приборов и уменьшить частоту их обслуживания.

Новое устройство обещает улучшить сбор данных в труднодоступных местах и повысить надежность метеорологических прогнозов.