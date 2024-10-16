Наука и технологии
Опубликовано 16 октября 2024, 22:01
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Ученые разработали новое устройство для записи нейронной активности

Технология поможет изучать мозговые органоиды
Ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) представили новое устройство под названием e-Flower, которое позволяет записывать электрическую активность нейронов с помощью 3D-микроэлектродов. Это устройство, имеющее форму цветка, открывает новые возможности для изучения нейронных сетей и неврологических заболеваний, что было невозможно с использованием предыдущих технологий.
Ученые разработали новое устройство для записи нейронной активности

© Ferra.ru

Как отмечает Стефани Лакур, руководитель лаборатории мягкой биолетроники, e-Flower обеспечивает более точные записи активности нейронов, не повреждая 3D-модели тканей. Это важно для понимания сложных циркулярных процессов в мозге.

Нейронные сфероиды, используемые в исследовании, являются упрощенной моделью мозговых тканей, что делает их идеальными для предварительных тестов. Исследователи планируют адаптировать e-Flower для работы с мозговыми органоидами, которые более точно моделируют развитие и расстройства мозга.

Устройство состоит из четырех гибких лепестков с платиновыми электродами, которые обвивают сфероиды, обеспечивая бережное взаимодействие с тканями. e-Flower совместимо с существующими системами электрофизиологии и не требует сложных внешних механизмов.

Ученые разработали новое устройство для записи нейронной активности

© EPFL / Alain Herzog