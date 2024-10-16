Ученые разработали новое устройство для записи нейронной активности

Как отмечает Стефани Лакур, руководитель лаборатории мягкой биолетроники, e-Flower обеспечивает более точные записи активности нейронов, не повреждая 3D-модели тканей. Это важно для понимания сложных циркулярных процессов в мозге.

Нейронные сфероиды, используемые в исследовании, являются упрощенной моделью мозговых тканей, что делает их идеальными для предварительных тестов. Исследователи планируют адаптировать e-Flower для работы с мозговыми органоидами, которые более точно моделируют развитие и расстройства мозга.

Устройство состоит из четырех гибких лепестков с платиновыми электродами, которые обвивают сфероиды, обеспечивая бережное взаимодействие с тканями. e-Flower совместимо с существующими системами электрофизиологии и не требует сложных внешних механизмов.