Наука и технологии
Опубликовано 09 сентября 2024, 19:57
1 мин.

Ученые разработали новую генную терапию для лечения глаукомы

Терапия защищает зрительные клетки и улучшает их функцию
Учёные из Тринити-колледжа в Дублине разработали перспективную генную терапию для лечения глаукомы, серьёзного заболевания глаз, которое может привести к полной потере зрения. Ранее команда уже продемонстрировала эффективность своей терапии при лечении сухой возрастной макулярной дегенерации (AMD).
Ученые разработали новую генную терапию для лечения глаукомы

© Ferra.ru

Исследование опубликовано в журнале International Journal of Molecular Genetics. Генная терапия продемонстрировала значительные преимущества в моделях глаукомы на животных и в клетках человека. Она защищает ключевые ганглиозные клетки (RGC), важные для зрения, и улучшает их функцию. В клетках человека терапия увеличивает потребление кислорода и производство АТФ, что свидетельствует о повышении клеточной активности.

Доктор София Миллингтон-Уорд отметила, что глаукома — это сложное заболевание, которое затрудняет лечение существующими методами. Новая терапия использует одобренный вирус для доставки улучшенного гена eNdi1, что способствует улучшению митохондриальной активности.

Ученые разработали новую генную терапию для лечения глаукомы
© International Journal of Molecular Sciences