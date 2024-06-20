Наука и технологии
Опубликовано 20 июня 2024, 00:04
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Ученые разработали новую технику увеличения емкости натриевых ионных батарей

С помощью ультразвуковой микроскопии
Ученые разработали новую технику решения проблемы увеличения емкости натриево-ионных батарей. Ведущие ученые из Ланкастерского университета и Университета Фуцзянь совместно смогли достичь значимых результатов, используя уникальную методику электрохимической ультразвуковой микроскопии силы (EC-UFM).
Ученые разработали новую технику увеличения емкости натриевых ионных батарей

© Ferra.ru

Ученые разработали уникальную технику электрохимической ультразвуковой силовой микроскопии (EC-UFM) для наномасштабного изображения интерфейсов в перезаряжаемых батареях прямо во время их работы, что ранее не было возможно с помощью существующих методов. Это позволило наблюдать формирование и свойства твердотельного интерфейса, оказывающего значительное влияние на емкость, мощность и срок службы батарей.

Новая техника, разработанная в рамках проекта NEXGENNA Faraday Institution, решает давнюю проблему увеличения емкости натрий-ионных батарей, используя растворитель как средство для коинтеркаляции натрия в углеродный электрод. Управление формированием защитного слоя SEI во время процесса зарядки/разрядки батареи позволило сохранить эффективность передачи носителей заряда между электролитом и электродом, обеспечив эффективность и мощность натрий-ионных батарей.

Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
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