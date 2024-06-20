Ученые разработали новую технику увеличения емкости натриевых ионных батарей

Ученые разработали уникальную технику электрохимической ультразвуковой силовой микроскопии (EC-UFM) для наномасштабного изображения интерфейсов в перезаряжаемых батареях прямо во время их работы, что ранее не было возможно с помощью существующих методов. Это позволило наблюдать формирование и свойства твердотельного интерфейса, оказывающего значительное влияние на емкость, мощность и срок службы батарей.

Новая техника, разработанная в рамках проекта NEXGENNA Faraday Institution, решает давнюю проблему увеличения емкости натрий-ионных батарей, используя растворитель как средство для коинтеркаляции натрия в углеродный электрод. Управление формированием защитного слоя SEI во время процесса зарядки/разрядки батареи позволило сохранить эффективность передачи носителей заряда между электролитом и электродом, обеспечив эффективность и мощность натрий-ионных батарей.