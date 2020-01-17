Ученые разработали новую технологию, которая позволит уменьшить стоимость рентгена

Так, специалисты разработали новый аппарат Nanox.Arc, внешний вид которого, к слову, ссылается на легендарный сериал “Звездный путь”. По словам представителей компании, данное оборудование способно уменьшить затраты на производство в несколько раз. Это обусловлено эксплуатированием цифровой системы, которая не нуждается в стационарных трубках, поскольку не перегревается. Отмечается, что наиболее затратной частью оборудования является портал, предназначенный для сканирования различных участков тела людей, на котором закреплено рентгеновское кольцо.

На данным момент точной даты выпуска Nanox.Arc на рынок не сообщалось, однако компания уже запланировала выпустить порядка 15 тыс подобных аппаратов.