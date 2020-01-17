Наука и технологии
Сегодня 11:57
Ученые разработали новую технологию, которая позволит уменьшить стоимость рентгена
Новый аппарат выполнен в дизайне, вдохновленном сериалом "Звездный путь"
Специалистам компании Nanox удалось разработать уникальную технологию рентгена, которая позволит уменьшить его цену. Отметим, что по информации Всемирной ассоциации здравоохранения, порядка двух третей мирового населения не могут пользоваться рентгеновской технологией в связи с высокой стоимостью оборудования.
Так, специалисты разработали новый аппарат Nanox.Arc, внешний вид которого, к слову, ссылается на легендарный сериал “Звездный путь”. По словам представителей компании, данное оборудование способно уменьшить затраты на производство в несколько раз. Это обусловлено эксплуатированием цифровой системы, которая не нуждается в стационарных трубках, поскольку не перегревается. Отмечается, что наиболее затратной частью оборудования является портал, предназначенный для сканирования различных участков тела людей, на котором закреплено рентгеновское кольцо.
На данным момент точной даты выпуска Nanox.Arc на рынок не сообщалось, однако компания уже запланировала выпустить порядка 15 тыс подобных аппаратов.