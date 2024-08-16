Ученые разработали новую технологию создания мягких роботов

Основой новых роботов являются специальные модули, которые сочетают в себе тонкие полимерные пленки и надувные баллоны. Благодаря этой конструкции роботы становятся легкими и гибкими, что позволяет им выполнять разнообразные движения, включая ползание, лазание и даже летать.

Исследователи вдохновлялись природой, создавая роботов, похожих на черепах, гусениц и летучих мышей. Это позволяет им адаптироваться к различным условиям и выполнять задачи в труднодоступных местах.

Новые роботы могут найти применение в самых разных областях, от поисково-спасательных операций до сельского хозяйства и медицины. Их гибкость и способность работать в сложных условиях делают их незаменимыми помощниками в будущем.

Ученые продолжают совершенствовать эту технологию, чтобы создать еще более сложных и функциональных мягких роботов.