Наука и технологии
Опубликовано 16 августа 2024, 20:00
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Ученые разработали новую технологию создания мягких роботов

Новые роботы могут передвигаться как черепахи, гусеницы и летучие мыши
Ученые из Сингапура и Австралии разработали новую технологию создания мягких роботов, которые могут имитировать движения живых организмов. Эти роботы обладают уникальными свойствами, позволяющими им передвигаться по сложным поверхностям и выполнять различные задачи.
Ученые разработали новую технологию создания мягких роботов

© Ferra.ru

Основой новых роботов являются специальные модули, которые сочетают в себе тонкие полимерные пленки и надувные баллоны. Благодаря этой конструкции роботы становятся легкими и гибкими, что позволяет им выполнять разнообразные движения, включая ползание, лазание и даже летать.

Исследователи вдохновлялись природой, создавая роботов, похожих на черепах, гусениц и летучих мышей. Это позволяет им адаптироваться к различным условиям и выполнять задачи в труднодоступных местах.

Новые роботы могут найти применение в самых разных областях, от поисково-спасательных операций до сельского хозяйства и медицины. Их гибкость и способность работать в сложных условиях делают их незаменимыми помощниками в будущем.

Ученые продолжают совершенствовать эту технологию, чтобы создать еще более сложных и функциональных мягких роботов.

Ученые разработали новую технологию создания мягких роботов
© SUTD