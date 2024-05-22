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Наука и технологии
Опубликовано 22 мая 2024, 22:59
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Ученые разработали новый датчик для измерения молочной кислоты

Без использования батареек
Британские ученые разработали новый датчик для измерения молочной кислоты в слюне, который работает без батареек. Он может стать прорывом в спортивной медицине, облегчив контроль за тренировками и самочувствием атлетов.
Ученые разработали новый датчик для измерения молочной кислоты

© Ferra.ru

Существующие методы измерения молочной кислоты часто требуют громоздкого оборудования и анализа крови. Новый же датчик использует углеродный материал и не нуждается ни в батарейках, ни в дополнительных электродах.

Молочная кислота — побочный продукт работы мышц. Ее уровень повышается во время интенсивных нагрузок. Измерение лактата позволяет оценить эффективность тренировок и вовремя скорректировать режим спортсмена.

Датчик работает по принципу изменения электрического сигнала при контакте с молочной кислотой. Он не расходует ее, а просто фиксирует ее наличие, что делает его более долговечным. Разработчики отмечают простоту и дешевизну нового метода, а также возможность его использования вдали от цивилизации, например, на беговой трассе.

Ученые разработали новый датчик для измерения молочной кислоты
© Integrated Graphene
Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
Теги:
#исследование
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#разработка
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#технологии