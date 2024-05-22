Ученые разработали новый датчик для измерения молочной кислоты

Существующие методы измерения молочной кислоты часто требуют громоздкого оборудования и анализа крови. Новый же датчик использует углеродный материал и не нуждается ни в батарейках, ни в дополнительных электродах.

Молочная кислота — побочный продукт работы мышц. Ее уровень повышается во время интенсивных нагрузок. Измерение лактата позволяет оценить эффективность тренировок и вовремя скорректировать режим спортсмена.

Датчик работает по принципу изменения электрического сигнала при контакте с молочной кислотой. Он не расходует ее, а просто фиксирует ее наличие, что делает его более долговечным. Разработчики отмечают простоту и дешевизну нового метода, а также возможность его использования вдали от цивилизации, например, на беговой трассе.