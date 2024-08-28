Ученые разработали новый экспресс-тест для диагностики болезни Лайма

Опубликовано 28 августа 2024, 05:151 мин.
Ученые разработали новый экспресс-тест для диагностики болезни ЛаймаНа основе ИИ
Новый тест основан на использовании искусственного интеллекта (ИИ) и позволяет получить результаты в течение 20 минут. Это значительно быстрее традиционных методов диагностики, которые могут занимать несколько недель.
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Новый тест также более точен, чем традиционные методы. Ученые провели исследования с участием пациентов с болезнью Лайма и здоровых людей. Результаты показали, что тест правильно диагностировал болезнь Лайма в 95,5% случаев и не дал ложных положительных результатов.
Этот тест может помочь в ранней диагностике болезни Лайма и предотвратить развитие серьезных осложнений, отметили ученые. Болезнь Лайма является серьезным заболеванием, которое может привести к инвалидности. Ранняя диагностика и лечение могут помочь предотвратить развитие осложнений.
Ученые надеются, что новый тест будет широко доступен в ближайшее время. Это позволит врачам более эффективно диагностировать и лечить болезнь Лайма.
Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
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