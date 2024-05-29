Ученые разработали новый гидрогель для создания биосовместимых устройств

Опубликовано 29 мая 2024, 10:30
1 мин.
Ученые разработали новый гидрогель для создания биосовместимых устройствЕго можно использовать для создания имплантов
Ученые из Южной Кореи создали новый гидрогель, который может изменить будущее медицины. Гидрогель, представленный исследователями из Сеульского национального университета и KAIST, может быть использован для создания биосовместимых устройств.
© Ferra.ru
Этот гидрогель обладает высокой проводимостью и стабильностью в водных средах, что делает его идеальным для имплантируемых устройств. Новая технология основана на чистом проводящем полимере и не требует сложных производственных процессов. Она позволяет создавать устройства, которые могут работать внутри человеческого тела длительное время без риска отторжения.
Исследователи уже начали разрабатывать электронные компоненты на основе этого материала и планируют применять его в медицине и других областях. Ожидается, что технология найдет применение в создании гибких сенсорных экранов, медицинских тренажеров и даже в видеоиграх, где она сможет обеспечить реалистичную тактильную обратную связь.