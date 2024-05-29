Ученые разработали новый гидрогель для создания биосовместимых устройств

Этот гидрогель обладает высокой проводимостью и стабильностью в водных средах, что делает его идеальным для имплантируемых устройств. Новая технология основана на чистом проводящем полимере и не требует сложных производственных процессов. Она позволяет создавать устройства, которые могут работать внутри человеческого тела длительное время без риска отторжения.

Исследователи уже начали разрабатывать электронные компоненты на основе этого материала и планируют применять его в медицине и других областях. Ожидается, что технология найдет применение в создании гибких сенсорных экранов, медицинских тренажеров и даже в видеоиграх, где она сможет обеспечить реалистичную тактильную обратную связь.