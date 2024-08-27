Ученые разработали новый материал для 3D-печати костных имплантатов

На данный момент хирургическая реконструкция включает металлические имплантаты и донорскую кость, которые не всегда идеально соответствуют анатомии пациента и могут вызывать отторжение. Новый материал позволяет печатать импланты, точно соответствующие потребностям пациента, что может снизить риск инфекций и повысить вероятность успешного приживления.

Исследование, опубликованное в журнале Journal of Biomedical Materials Research Part A, демонстрирует, что новый материал обладает высокой прочностью и совместимостью с костными клетками. В будущем ученые планируют улучшить функциональные свойства материала и его заменяемость на живую кость, что позволит уменьшить количество повторных операций после реконструкции.