Ученые разработали новый метод доставки лекарств с помощью экзосом

Опубликовано 20 сентября 2024, 20:171 мин.
Ученые разработали новый метод доставки лекарств с помощью экзосомИсследование открывает путь к более эффективному лечению рака
Ученые из Шанхайского института медицины и Университета Чжэцзян разработали метод доставки малых интерферирующих РНК (siRNA) с помощью экзосом. Эта технология, основанная на РНК-интерференции, демонстрирует огромный потенциал в лечении генетических заболеваний и рака, но проблемы с эффективной доставкой и безопасностью siRNA оставались актуальными.
© Ferra.ru
Исследования показали, что экзосомы, обладающие отличной биосовместимостью и способностью к точечному нацеливанию, могут значительно улучшить доставку siRNA. Ученые обнаружили, что увеличение содержания холестерина в мембране экзосом способствует их взаимодействию с клеточными мембранами и позволяет им проникать в клетки через мембранное слияние, обходя деградацию в лизосомах.
В экспериментах экзосомы с 30% холестерина успешно доставили siRNA, снижая уровень экспрессии PLK1 в опухолевых клетках и ингибируя рост опухолей у мышей.