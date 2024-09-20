Ученые разработали новый метод доставки лекарств с помощью экзосом

Исследования показали, что экзосомы, обладающие отличной биосовместимостью и способностью к точечному нацеливанию, могут значительно улучшить доставку siRNA. Ученые обнаружили, что увеличение содержания холестерина в мембране экзосом способствует их взаимодействию с клеточными мембранами и позволяет им проникать в клетки через мембранное слияние, обходя деградацию в лизосомах.

В экспериментах экзосомы с 30% холестерина успешно доставили siRNA, снижая уровень экспрессии PLK1 в опухолевых клетках и ингибируя рост опухолей у мышей.