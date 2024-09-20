Наука и технологии
Опубликовано 20 сентября 2024, 20:17
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Ученые разработали новый метод доставки лекарств с помощью экзосом

Исследование открывает путь к более эффективному лечению рака
Ученые из Шанхайского института медицины и Университета Чжэцзян разработали метод доставки малых интерферирующих РНК (siRNA) с помощью экзосом. Эта технология, основанная на РНК-интерференции, демонстрирует огромный потенциал в лечении генетических заболеваний и рака, но проблемы с эффективной доставкой и безопасностью siRNA оставались актуальными.
Ученые разработали новый метод доставки лекарств с помощью экзосом

© Ferra.ru

Исследования показали, что экзосомы, обладающие отличной биосовместимостью и способностью к точечному нацеливанию, могут значительно улучшить доставку siRNA. Ученые обнаружили, что увеличение содержания холестерина в мембране экзосом способствует их взаимодействию с клеточными мембранами и позволяет им проникать в клетки через мембранное слияние, обходя деградацию в лизосомах.

В экспериментах экзосомы с 30% холестерина успешно доставили siRNA, снижая уровень экспрессии PLK1 в опухолевых клетках и ингибируя рост опухолей у мышей.

Ученые разработали новый метод доставки лекарств с помощью экзосом
© Gan’s lab
Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
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