Наука и технологии
Опубликовано 26 июня 2024, 20:42
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Ученые разработали новый метод генной терапии мозга

Она точечно воздействует на определенные участки
Ученые из США разработали новый метод генной терапии мозга. Он позволяет точечно воздействовать на пораженные участки, что открывает возможности лечения психических заболеваний и наследственных болезней.
Ученые разработали новый метод генной терапии мозга

© Ferra.ru

Традиционные методы генной терапии мозга либо малоэффективны, либо слишком инвазивны. Новый подход использует модифицированные вирусы-носители, которые доставляют лечебные гены в определенные области мозга через кровоток.

Для повышения эффективности доставки ученые модифицировали оболочку вирусов-носителей, добавив особые белковые последовательности. Благодаря этому вирусы проникают только в пораженные участки мозга, стимулируемые сфокусированным ультразвуком, и минимально воздействуют на печень, которая является частой мишенью традиционных векторов и источником токсичности.

Исследователи проверили 1,3 миллиарда вариантов векторов у мышей и отобрали наиболее перспективные.

Новый метод особенно подходит для лечения заболеваний, затрагивающих определенные области мозга, например, психических расстройств. Исследования показали, что сочетание ультразвука с модифицированными векторами в 1000 раз повышает избирательность доставки к мозгу по сравнению с традиционными методами.

Ученые разработали новый метод генной терапии мозга
© Rice University
Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
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