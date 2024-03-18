Ученые разработали новый метод измерения запасов воды в снежном покрове

Новая методика, получившая название «запас воды в снежном покрове», позволяет более объективно определить количество воды, хранимой в горных снежных покровах, играющих важную роль в водном балансе стран.

Исследование, опубликованное в журнале Hydrology and Earth System Sciences, рассмотрело почти четыре десятка лет данных о снежном покрове. Новая метрика учитывает количество воды в снежном покрове и время, в течение которого вода хранится в виде снега, что позволяет оценить запасы воды в различных типах снежных покровов.

Исследователи подчеркивают важность такого подхода в условиях изменяющегося климата, когда снежные покровы становятся более переменными. Эта методика может стать ценным инструментом для мониторинга и прогнозирования водных ресурсов в условиях увеличения климатической нестабильности.

По словам ученых, такой подход позволяет более точно определить запасы воды в снеге и их влияние на водоснабжение, что особенно актуально в периоды повышенного спроса на воду и переменчивости осадков.