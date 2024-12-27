Ученые разработали новый метод изучения зубов рыб

Новый метод, основанный на использовании стоматологических материалов, позволяет получать высококачественные отпечатки без вреда для животного. Ученые использовали специальные 3D-печатные формы и высокотехнологичные материалы для создания точных слепков зубов рыб. Этот метод был успешно применен на 60 рыбах без единого случая гибели.

Новый метод позволяет изучать износ зубов, что дает ценную информацию о пищевых привычках животных. Он также может быть использован для изучения биомеханики челюстей, отслеживания изменений в развитии и сравнительной анатомии различных видов.