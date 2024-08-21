Ученые разработали новый метод лечения атеросклероза

Новый препарат представляет собой анти-нуклеолиновый ДНК-аптамер, который воздействует на клетки гладкой мышечной ткани. Он помогает поддерживать эти клетки в контрактильном состоянии, что способствует стабилизации атеросклеротических бляшек и предотвращает их разрыв.

Исследования показали, что новый препарат может эффективно снижать пролиферацию клеток гладкой мышечной ткани и стимулировать их дифференцировку в контрактильный фенотип. Это позволяет предотвратить образование новых кровеносных сосудов в бляшках, что является одним из факторов, способствующих их разрыву.

Ученые считают, что этот препарат может стать эффективным средством для лечения атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний. Он может помочь снизить риск сердечного приступа, инсульта и других осложнений.