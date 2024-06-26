Ученые разработали новый метод обнаружения опасные бактерии в еде

Часто отзыв продуктов питания происходит слишком поздно, и некоторые люди уже успевают заболеть. Существующие методы, такие как выращивание клеток и секвенирование ДНК, сложны для применения в больших масштабах. Не каждая партия продуктов питания может быть тщательно протестирована, поэтому некоторые загрязнения неизбежно попадают на полки магазинов.

Авторы исследования решили использовать микрофлюидный чип, который с помощью света обнаруживает несколько видов патогенов одновременно. Чип создается с помощью 3D-печати, что позволяет легко его производить и модифицировать для поиска конкретных бактерий.

Чип разделен на четыре секции, каждая из которых предназначена для обнаружения определенного патогена. Если патоген присутствует в образце, он связывается с детекторной поверхностью и изменяет её оптические свойства.

Эта технология позволяет быстро и при очень низких концентрациях обнаруживать такие распространенные бактерии, как кишечная палочка, сальмонелла, листерия и золотистый стафилококк.