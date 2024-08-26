Ученые разработали новый метод оценки биологического возраста мозга

Исследователи использовали данные функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) и электроэнцефалографии (ЭЭГ) для анализа активности мозга у более чем 5000 человек из разных стран. Они обнаружили, что биологический возраст мозга может значительно отличаться от хронологического возраста.

Результаты исследования показали, что социальные и экологические факторы, такие как неравенство и загрязнение окружающей среды, могут ускорять или замедлять старение мозга. Люди, живущие в странах с большим социальным неравенством, имеют более высокий риск преждевременного старения мозга.

Результаты подчеркивают важность социальных и экологических факторов для здоровья мозг, отметили ученые. Они надеются, что этот новый метод оценки биологического возраста мозга поможет разработать более эффективные методы профилактики и лечения заболеваний мозга.