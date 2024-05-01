Ученые разработали новый метод очистки радиоактивных вод

Этот метод отличается от традиционных тем, что не требует применения вредных химикатов и позволяет повторно использовать материал-фильтр. Ученые считают, что их разработка поможет снизить вред окружающей среде и здоровью людей.

Сейчас ядерная энергетика считается одним из источников энергии будущего, однако она имеет и негативные стороны. Например, радиоактивные отходы требуют тщательной очистки. Традиционные методы очистки радиоактивной воды сложны и дороги. К тому же, они часто используют вредные химикаты, которые сами по себе загрязняют окружающую среду.

Корейские ученые предложили более экологичный способ очистки. Они использовали для этого нитрид бора — материал, обладающий высокой прочностью, устойчивостью к кислотам и большой площадью поверхности. Исследования показали, что нитрид бора отлично справляется с поглощением урана из загрязненной воды.

Кроме того, этот материал можно использовать многократно, что делает новую технологию еще более привлекательной. Ученые уверены, что их разработка поможет сделать атомную энергетику более безопасной и экологичной.