Ученые разработали новый метод прогнозирования тропических циклонов

Опубликовано 21 августа 2024, 22:59
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Ученые разработали новый метод прогнозирования тропических циклоновГибридная модель прогнозирования может дать двухнедельное предупреждение
Недавнее исследование, опубликованное в журнале Journal of Geophysical Research, представляет новый подход к прогнозированию тропических циклонов, который может удлинить срок предупреждения до двух недель. В настоящее время возможное предупреждение о шторме ограничивается пятью днями.
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Ученые разработали гибридную модель, сочетающую физическую модель Weather Research and Forecasting (WRF) с машинным обучением Pangu-Weather. Модель WRF предоставляет высокое разрешение для прогнозирования, однако не всегда учитывает изменения в окружающей среде, такие как температура морской воды. Модель Pangu, в свою очередь, более эффективна в прогнозировании путей штормов, но имеет меньшее разрешение.
Комбинирование этих подходов значительно улучшило точность прогнозов. Применение гибридной модели к тропическому циклону Freddy показало, что новый метод позволяет увеличить точность прогнозирования от пяти до семи дней и обеспечивает более надежные прогнозы в течение двух недель.