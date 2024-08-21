Ученые разработали новый метод прогнозирования тропических циклонов

Ученые разработали гибридную модель, сочетающую физическую модель Weather Research and Forecasting (WRF) с машинным обучением Pangu-Weather. Модель WRF предоставляет высокое разрешение для прогнозирования, однако не всегда учитывает изменения в окружающей среде, такие как температура морской воды. Модель Pangu, в свою очередь, более эффективна в прогнозировании путей штормов, но имеет меньшее разрешение.

Комбинирование этих подходов значительно улучшило точность прогнозов. Применение гибридной модели к тропическому циклону Freddy показало, что новый метод позволяет увеличить точность прогнозирования от пяти до семи дней и обеспечивает более надежные прогнозы в течение двух недель.