Ученые разработали новый метод расчета углеродного следа компаний

Студентка Нора Кун в своей дипломной работе сравнила 8 500 продуктов с использованием метода, основанного на их весе. Такой подход более точен по сравнению с прежним методом, основанным на затратах, который предполагает одинаковое количество выбросов для всех продуктов в категории.

Результаты показали, что метод, основанный на затратах, в реальном кейсе, переоценен на 11% Используемый взвешенный метод предоставил более точные результаты, учитывая вес продуктов и разделив их на 200 подкатегорий.

Хотя метод на основе расходов удобен для компаний, так как данные обычно уже доступны, он страдает от обобщенности, что делает его менее точным. В среднем отклонения внутри категорий закупок составляют 61%, что может привести к ошибочной приоритетности. Весовой метод, предложенный учеными, показывает себя более надежным инструментом для стратегий по снижению выбросов углерода.

Работа Кун вместе с Др. Берндом Роземанном и Домиником Роппельтом была скомпилирована в белую книгу для Института энергетики, экологии и экономики DFGE. Этот новый метод может быть важным инструментом для компаний, помогая им эффективнее сокращать свой углеродный след.