Ученые разработали новый метод увеличения пропускной способности Wi-Fi

Опубликовано 23 апреля 2024, 21:00
1 мин.
Ученые разработали новый метод увеличения пропускной способности Wi-FiОн показал улучшения до 6%
С появлением огромного количества ноутбуков, планшетов и смартфонов доступ к бесплатному Wi-Fi в различных общественных местах стал для многих частью повседневной жизни. Однако стандарты беспроводных сетей IEEE802.11 WLAN имеют некоторые проблемы, которые могут снижать их производительность. Для минимизации этих проблем и увеличения пропускной способности точек доступа к Wi-Fi ученые разработали новый метод подключения на основе теории игр.
© Ferra.ru
Исследование, опубликованное в журнале IEEE Open Journal of the Communications Society, предлагает использовать эту методику для оптимизации работы беспроводных сетей. Новый метод учитывает позицию всех пользователей и вероятность столкновения пакетов данных, что позволяет определить оптимальное расположение пользователей для максимальной пропускной способности. По словам ученых, их метод показал улучшение пропускной способности точек доступа к Wi-Fi до 6%.
Хотя подобные техники не всегда могут быть применены, они могут быть полезны в местах с высокой загруженностью и низким потоком людей, таких как библиотеки и классы, где оптимизация сети может улучшить работу беспроводного интернета.
Источник:Shibaura Institute of Technology
Автор:Булат Кармак
Теги:
#WiFi,