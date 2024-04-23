Ученые разработали новый метод увеличения пропускной способности Wi-Fi

Исследование, опубликованное в журнале IEEE Open Journal of the Communications Society, предлагает использовать эту методику для оптимизации работы беспроводных сетей. Новый метод учитывает позицию всех пользователей и вероятность столкновения пакетов данных, что позволяет определить оптимальное расположение пользователей для максимальной пропускной способности. По словам ученых, их метод показал улучшение пропускной способности точек доступа к Wi-Fi до 6%.

Хотя подобные техники не всегда могут быть применены, они могут быть полезны в местах с высокой загруженностью и низким потоком людей, таких как библиотеки и классы, где оптимизация сети может улучшить работу беспроводного интернета.