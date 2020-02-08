Ученые разработали новый метод выявления рака на начальных стадиях

Отметим, что в современных исследованиях для выявления онкологии, в числе которых биопсия, чаще всего рак диагностируется на поздних стадиях, что ограничивает варианты терапии, а также уменьшает выживаемость пациентов. В то время как новое открытие ученых, которое является своего рода биомаркером, может улучшить диагностику, а также определить наиболее эффективное лечение, что снизит риски для пациентов.

”Диагностическое тестирование с использованием этого контрастного вещества позволяет не только определить наличие заболевания, но и дифференцировать стадии заболевания с высокой чувствительностью и точностью. Мы уже применяем его для 10 различных видов рака в лаборатории”, - поделилась профессор Университета штата Джорджия Дженни Янг.