Ученые разработали новый миниатюрный интерфейс мозг-компьютер

BMI обладает уникальными характеристиками, включая высокую скорость обработки данных, низкое энергопотребление и простоту обучения. Он также может быть адаптирован для различных применений, таких как распознавание речи и управление движениями.

По словам ученых, разработанный новый метод анализа данных позволит извлекать ключевые сигналы из активности мозга пациента. Благодаря этому новому подходу, система может работать на гораздо более низкой мощности и требует меньше времени для обучения. Это делает ее более доступной и удобной для использования.

Ученые планируют использовать новый BMI для разработки различных приложений, включая распознавание речи и управление движениями. Они также сотрудничают с другими исследовательскими группами, чтобы расширить возможности применения этой технологии.

Ученые надеются создать универсальный BMI, который может быть адаптирован для различных неврологических заболеваний и обеспечить широкий спектр решений для пациентов.