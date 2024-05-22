Ученые разработали новый препарат для лечения рака

Исследования показали эффективность препарата на моделях рака яичников и агрессивной формы рака груди. Лекарство, названное SU056, успешно прошло испытания и не вызвало побочных эффектов.

НИ-1 — это белок, который играет важную роль в развитии многих видов рака и помогает опухолям становиться устойчивыми к лечению. Препарат SU056 был создан случайно, в ходе исследований другого белка, связанного с лекарственно-устойчивым раком яичников.

В ходе испытаний выяснилось, что лекарство воздействует именно на YB-1, блокируя его сигналы роста опухоли. Исследования показали, что SU056 останавливает рост раковых клеток и препятствует их делению.

На моделях агрессивного рака груди лекарство уменьшило опухоль на 63%, а также снизило риск метастазирования в легкие на 65.5%.

В ближайшее время ученые планируют провести дополнительные исследования безопасности и эффективности препарата, чтобы подготовить его к клиническим испытаниям на людях.