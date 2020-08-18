Ученые разработали новый способ борьбы с кариесом на основе церия

Как оказалось, именно цериевые наночастицы, которые специалисты добавили в обыкновенные пломбы, в конечном итоге сумели замедлить рост кариесных микробов на 40%! При этом, что самое интересное, прочие представители микрофлоры ротовой полости так и не заметили их присутствия в питательной среде. Также ученые выяснили, что новые наночастицы не убивали микробы, вместо это мешая им прикрепляться к поверхности пластиковых шариков и стенок сосудов.

Именно данный эффект и способствует тому, что на зубах не образуется кариес, а микробы не могут выработать иммунитет к наночастицам. По заявлению разработчиков нового метода, они надеются в ближайшее время проверить его эффективность в опытах на животных, после чего, в случае успеха, начать производство для использования на пациентах-людях.