Ученые разработали новый способ доставки генов в мозг для лечения заболеваний

Одной из главных проблем генной терапии мозга является доставка генов через гематоэнцефалический барьер — защитную оболочку мозга. Новый метод использует модифицированный вирус, который способен связываться с белком, находящимся на этом барьере.

В ходе исследований на мышах ученые добились того, что модифицированный вирус успешно доставлял нужные гены в различные клетки мозга, включая нейроны и астроциты. Ученые считают, что этот метод может стать основой для лечения многих заболеваний мозга, включая болезнь Гоше, болезнь Паркинсона и синдром Хантингтона.

Разработанный метод доставки генов имеет ряд преимуществ. Во-первых, он использует белок-переносчик, который уже применяется в других видах терапии мозга. Во-вторых, он совместим с существующими методами производства вирусов для генной терапии.

Сейчас ученые работают над тем, чтобы повысить эффективность доставки генов и снизить побочные эффекты. Данная разработка открывает новые возможности для лечения заболеваний мозга, от которых на сегодняшний день нет лекарства.