Ученые разработали новый способ изучения наночастиц золота

Наночастицы золота, например, используются в солнечных батареях для более эффективного улавливания солнечного света. Для изучения свойств наночастиц ученым необходимо понимать, как свет воздействует на электроны внутри этих частиц.

Однако процессы, происходящие внутри наночастиц, длятся очень короткое время — всего несколько фемтосекунд (фемтосекунда — это квадриллионная доля секунды). Ученым удалось создать установку, которая позволяет изучать электрическое поле света, взаимодействующего с наночастицами золота.

Новый метод позволит ученым разрабатывать более совершенные материалы на основе золота для использования в солнечных батареях и других областях.

Исследование опубликовано в журнале Nano Letters.