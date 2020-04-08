Наука и технологии
Сегодня 15:09
Ученые разработали новый способ кварцевания без риска заболеть раком кожи
Для этого они предложили использовать УФ-излучение с отличной от современного стандарта длиной волны
В популярном научном журнале Photochemistry & Photobiology была опубликована свежая статья, в которой рассказывает о новом исследовании, в рамках которого ученые разработали новый способ кварцевания без риска заболеть раком кожи и катарактой.
Так, ученые из Университета Кобе и сотрудники японской компании Ushio Inc. выступили с предложением использовать для стерилизации кожи человека ультрафиолетовое излучение с длиной волны 222 нанометра. Это на 32 нанометров меньше, чем используемый ныне в бактерицидных лампах стандарт с длиной волны 254 нанометра — именно подобное УФ-свечение вызывает различные заболевания, такие как рак кожи.
Таким образом, по словам ученых, руки врачей и работников общепита могут быть стерильно чистыми, при этом не будет необходимости использовать агрессивные моющие средства для достижения подобной чистоты. Также новая разработка японских ученых может заметно ускорить и упростить процессы дезинфекции помещений, в которых находятся люди.