Ученые разработали новый способ кварцевания без риска заболеть раком кожи

Так, ученые из Университета Кобе и сотрудники японской компании Ushio Inc. выступили с предложением использовать для стерилизации кожи человека ультрафиолетовое излучение с длиной волны 222 нанометра. Это на 32 нанометров меньше, чем используемый ныне в бактерицидных лампах стандарт с длиной волны 254 нанометра — именно подобное УФ-свечение вызывает различные заболевания, такие как рак кожи.

Таким образом, по словам ученых, руки врачей и работников общепита могут быть стерильно чистыми, при этом не будет необходимости использовать агрессивные моющие средства для достижения подобной чистоты. Также новая разработка японских ученых может заметно ускорить и упростить процессы дезинфекции помещений, в которых находятся люди.