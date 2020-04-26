Ученые разработали новый способ выявления пластика в океане

Исследователи сумели добиться поставленной цели благодаря автоматизированной самообучающейся обработке спутниковых снимков. Что интересно, новый метод выявления помогает обнаруживать плавающую пластмассу, размер которой составляет от 5 мм — для этого достаточно воспользоваться данными околоземных спутников. Для того, чтобы система сумела распознать пластик, она анализирует длину волн видимого и инфракрасного диапазона, поглощаемых или отражаемых плавающим на поверхности воды мусором.

Что касательно областей нашей планеты, где была протестирована новейшая методика, то в их число вошли Аккра (Гана), острова Сан-Хуан (Канада), Дананг (Вьетнам) и восточная Шотландия (Великобритания). Точность распознавания пластика и отличие его от прочего мусора составила от 86% до 100%.