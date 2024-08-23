Ученые разработали новый сверхпроводник для квантовых компьютеров

Опубликовано 23 августа 2024, 23:11
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Ученые разработали новый сверхпроводник для квантовых компьютеровС использованием теллурия
Международная команда ученых, возглавляемая физиком Пэн Вэем из Калифорнийского университета в Риверсайде, создала новый сверхпроводник, который может стать ключевым для квантовых вычислений. В исследовании, опубликованном в Science Advances, описана разработка топологического сверхпроводника, способного хранить и обрабатывать квантовую информацию.
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Команда объединила теллурий с поверхностным сверхпроводником на основе тонкой пленки золота. Этот новый материал демонстрирует уникальные квантовые состояния на интерфейсе, что открывает возможность создания спин-квантовых битов, или кубитов.
Сверхпроводник показал повышенную устойчивость при высоких магнитных полях и уменьшение потерь из-за дефектов материалов. Это делает его пригодным для создания высококачественных микроволновых резонаторов, которые могут стать критическими компонентами для квантовых компьютеров.