Ученые разработали новый сверхпроводник для квантовых компьютеров

Команда объединила теллурий с поверхностным сверхпроводником на основе тонкой пленки золота. Этот новый материал демонстрирует уникальные квантовые состояния на интерфейсе, что открывает возможность создания спин-квантовых битов, или кубитов.

Сверхпроводник показал повышенную устойчивость при высоких магнитных полях и уменьшение потерь из-за дефектов материалов. Это делает его пригодным для создания высококачественных микроволновых резонаторов, которые могут стать критическими компонентами для квантовых компьютеров.